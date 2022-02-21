Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

Итальянская блогерша изменила себя до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok и набрало 5,6 миллиона просмотров.

Сначала 18-летняя Фабиола Багьери (Fabiola Baglieri) продемонстрировала лицо без косметических средств. В ролике видно, что у девушки неровный тон кожи, темные круги под глазами, светлые брови, крупный нос и растрепанные волосы. На следующих кадрах девушка показала внешность после нанесения макияжа: она наложила на лицо тональный крем, окрасила брови в темный цвет. Помимо этого, юзерша подчеркнула глаза синими стрелками и тенями, нанесла помаду коричневого оттенка, придав губам объем, визуально сузила нос с помощью контуринга, а также аккуратно уложила волосы.

Зрители с трудом поверили в то, что в видео снялся один и тот же человек. Об этом они принялись писать в комментариях. «Когда я увидела результат, испытала шок и подавилась водой», «Не может быть», «Макияж превращает тебя в кого-то другого», «Не могу поверить, что это тот же человек. Ты очень талантлива!» — высказывались они.

В декабре другая блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов. Кейти Мерфи продемонстрировала лицо без косметических средств — с неровным тоном кожи, вторым подбородком, морщинами и синяками под глазами. На следующих кадрах юзерша показала внешность с ярким макияжем: она придала коже ровный тон при помощи тонального крема, нанесла на верхние и нижние веки неоново-сиреневые тени и окрасила брови в темный цвет.