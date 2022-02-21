Кремль ответил на сообщения США о составлении «расстрельных списков» украинцев

Утверждения США о составлении «расстрельных списков» украинцев являются фейком. Так на подобные сообщения ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России назвал эту информацию ложью. «Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк», — подчеркнул он.

Ранее посол США в ООН Батшеба Нелл Крокер заявила, что Россия составила список украинцев, которых считает необходимым «расстрелять или отправить в лагеря» сразу после своего «вторжения». По ее словам, во время якобы запланированной Россией «оккупации» Украины возникнет угроза похищений и пыток «политических диссидентов, религиозных и этнических меньшинств».

Последние несколько месяцев Украина и Запад обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке «вторжения». Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. Как отметил президент России Владимир Путин, заявления НАТО о готовящемся «нападении» являются алармистскими.

