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Кремль ответил на сообщения США о составлении «расстрельных списков» украинцев

Песков назвал фейком сообщения о составлении Россией «расстрельных списков» украинцев
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Утверждения США о составлении «расстрельных списков» украинцев являются фейком. Так на подобные сообщения ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России назвал эту информацию ложью. «Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк», — подчеркнул он.

Ранее посол США в ООН Батшеба Нелл Крокер заявила, что Россия составила список украинцев, которых считает необходимым «расстрелять или отправить в лагеря» сразу после своего «вторжения». По ее словам, во время якобы запланированной Россией «оккупации» Украины возникнет угроза похищений и пыток «политических диссидентов, религиозных и этнических меньшинств».

Последние несколько месяцев Украина и Запад обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке «вторжения». Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. Как отметил президент России Владимир Путин, заявления НАТО о готовящемся «нападении» являются алармистскими.

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Юлия Ямпольская
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