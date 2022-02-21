США обвинили Россию в составлении «расстрельных списков» украинцев

Россия составила список украинцев, которых считает необходимым «расстрелять или отправить в лагеря» сразу после своего «вторжения». С таким обвинением в сторону российских властей от имени Вашингтона выступила посол США в ООН Батшеба Нелл Крокер. Письмо дипломата, направленное в Совет по правам человека ООН опубликовало издание The Washington Post.

«Российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», — говорится в письме, адресованном Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В документе отмечается, что американские власти обладают «достоверной информацией» о планах Кремля.

«Российские силы, вероятно, будут применять смертоносные меры для разгона мирных акций протеста или иным образом противодействовать мирным проявлениям сопротивления со стороны гражданского населения [Украины]», — говорится в сообщении Вашингтона.

Среди прочего, Крокер говорит, что во время якобы запланированной Россией «оккупации» украинской территории возникнет угроза похищений и пыток «политических диссидентов, религиозных и этнических меньшинств».

При этом различными представителями власти в России неоднократно отрицались заявления западных политиков о якобы подготовленном «российском вторжении» на Украину. В ответ на обвинения в концентрации российских сил на украинской границе, Москва отмечала, что это происходит в рамках учений на территории России.

19 февраля официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что, по данным разведки, Украина запланировала наступление на Донбасс. Военный отметил, что власти в Киеве готовятся к зачистке «территории народных республик от русскоязычного населения».