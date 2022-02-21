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Путин обратится к россиянам

Пресс-секретарь Песков заявил о готовящемся обращении Путина к россиянам

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам страны в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Да», — ответил представитель Кремля на вопрос, готовится ли в ближайшее время обращение главы государства.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета Безопасности РФ, где обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Путин пообещал принять окончательное решение по Донбассу 21 февраля.

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Никита Абрамов
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