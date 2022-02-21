В буме криптовалют нашли угрозу мировой энергетике

Резкий рост нерегулируемого майнинга криптовалют может стать угрозой для энергетического сектора и отвлечь ресурсы от электрификации иных отраслей экономики, в особенности на развивающихся рынках, указали аналитики Fitch.

Мировой бум криптовалют в 2021 году вместе с развитием майнинга привел к появлению экосистем, на которые уже приходится от 0,4 до 1 процента потребления электричества на глобальном уровне. Потребности только майнинга биткоина, на которых приходится около 40 процентов всех криптоактивов, на годовом уровне составляют 125 террават-час, что сравнимо с энергопотреблением целых государств, таких как Норвегия или Швеция.

Сейчас майнеры предпочитают выбирать регионы с низкой стоимостью электричества, в особенности те страны, где оно субсидируется государством, поскольку именно на электричество приходится до 90 процентов их расходов. Притом представители сектора легко могут изменить место своей работы, что показал массовый «исход» из Китая в Россию, Канаду и США, связанный с жесткими мерами со стороны Пекина.

Риски для энергетического сектора, по мнению аналитиков, можно ограничить при условии более серьезного регулирования. Сейчас государства уже стремятся оценить возможные риски, связанные с криптовалютами, в том числе обращая внимание на угрозы финансовой стабильности и возможного использования подобных активов для нелегальных операций. Таким образом, криптосектор в долгосрочной перспективе может оказаться более предсказуемым, а вопросы майнинга могут регулироваться законодательно.

В отдельных странах считают возможным даже запрет криптовалют. Такие предложения обсуждаются в том числе и в России, где жестким противником криптовалют выступает Центральный банк. Однако Министерство финансов полагает приемлемым путь регулирования. 21 февраля стало известно, что ведомство направило в правительство проект федерального закона «О цифровой валюте», который закрепляет нормы концепции регулирования крипторынка в России. Криптовалюты в документе рассматриваются как инструмент для инвестиций, притом предусматривается ряд ограничений.