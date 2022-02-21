Минфин внес в правительство законопроект о легализации криптовалют

Минфин направил в правительство проект федерального закона «О цифровой валюте», пишет «Интерфакс». Документ закрепляет нормы концепции регулирования крипторынка в России, которую ранее уже утвердили в правительстве.

Согласно внесенному законопроекту, россияне смогут легально инвестировать в криптовалюту до 600 тысяч рублей ежегодно, но для этого необходимо будет пройти специальное тестирование. Если гражданин провалит тест, предельный размер вложений будет ограничен 50 тысячами рублей. При этом для квалифицированных инвесторов и юрлиц никаких ограничений на инвестиции в документе не предусмотрено.

Вместе с тем в случае принятия законопроекта использование токенов как средства платежа в России останется незаконным. Создатели документа подчеркивают, что цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Также проект устанавливает требования к криптовалютным биржам и обменникам — они коснутся корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств.

Все организации, получившие лицензию, будут числиться в специальном реестре операторов и контролироваться уполномоченным органом. Зарубежным компаниям будет необходимо пройти регистрацию в России. Проведение транзакций для продажи или покупки токенов лишь после идентификации клиента на платформе. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будет производиться исключительно через банки с использованием банковского счета.