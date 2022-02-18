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Минфин предложил разрешить обмен криптовалюты на рубли

Министр финансов РФ Силуанов выступил за легализацию обмена криптовалюты на рубли

Фото: Shutterstock

Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли по примеру операций с иностранной валютой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра финансов Антона Силуанова. Ведомство ожидает, что законопроект о легализации цифровых валют в России примут уже до конца года.

«Мы предусматриваем именно легальный обмен, не расчеты, а именно обмен, точно так же как и в иностранную валюту. Мы можем обменять фиатную валюту, в данном случае это рубли, на криптоактивы и потом точно так же выйти из этих криптоактивов в рубли. Технология будет такая же как и покупка, и продажа иностранной валюты», — объяснил Силуанов.

По мнению главы ведомства, вывод криптовалюты в легальное поле позволит защитить неквалифицированных инвесторов, ограничив сумму их вложений в этот актив. Кроме того, принятие соответствующего законопроекта даст властям рычаги для идентифицикации людей, использующих токены в рамках преступной деятельности.

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Силуанов добавил, что при разработке налогообложение криптоактивов изучает опыт других стран. Один из вариантов, рассматриваемых в Минфине, — налог на разницу между размером вложений и ценой продажи «на выходе». При этом министр подчеркнул, что ведомство не преследует целей масштабного обогащения бюджета за счет налогов на цифровые валюты, но «это будет общий уровень налогообложения, который одновременно с легализацией пополнит казну РФ».

Министр финансов заявил, что властям предстоит пройти несколько этапов для принятия согласованных решений — прийти к соглашению с правительством и Центробанком, внести законопроект в парламент и добиться его принятия (возможно, уже в весеннюю сессию). С недавних по вопросу криптовалют обнаружилось противостояние между Минфином и ЦБ — министерство выступает за легализацию использования и производства криптовалют в России, а регулятор требует их запрета. Правительство уже выразило солидарность с Минфином. По словам Силуанова, попытки урегулировать разногласия продолжаются.

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Софья Ермакова
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