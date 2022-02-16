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Российский министр рассказал о невозможности запрета криптовалют

Министр финансов Силуанов выступил за легализацию криптовалют в России
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Запретить в России криптовалюты невозможно, как и запретить интернет, сказал министр финансов Антон Силуанов, передает Forbes.

Он рассказал, что ЦБ хочет запретить криптовалюту потому, что это создает риски и может «заразить» финансовые институты, а также создать непрозрачный рынок расчетов. По его словам, угрозы, о которых говорит регулятор, понятны, но всегда лучше отрегулировать сектор, чем его запрещать. При этом Минфину будет сложно договориться с Банком России о том, что стоит делать с криптовалютами, подчеркнул Силуанов.

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Минфин выступает за легализацию сферы и введение налогообложения: нужно взимать налоги с разницы вложенных и выведенных в криптовалюту привычных — фиатных — валют. Ведомство также выступает за ограничение работы с цифровой валютой для неквалифицированных инвесторов. Максимальный объем вложений для них могут установить в пределах 50 тысяч — 100 тысяч рублей, сказал министр.

Позиции ЦБ и Минфина по обращению криптовалют в России разные. Регулятор считает, что следует запретить все операции с ней при использовании отечественной финансовой инфраструктуры. В министерстве уверены, что нужно регулировать рынок в вопросе прозрачности и подконтрольности операций.

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Мария Строителева
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