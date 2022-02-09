Минфин описал будущее рынка криптовалют в России

Развитие рынка криптовалют в России заинтересует иностранцев, поэтому следует заранее подготовиться к их желанию работать в отечественной юрисдикции. Такой вывод можно сделать из пояснений Минфина к концепции регулирования нового рынка, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Ведомство предложило допустить нерезидентов к покупке криптовалюты как на российских биржах, которые еще только предстоит создать, так и на иностранных, если они пройдут «приземление» (откроют филиал) в России. Обязательным условием должен стать вывод средств с криптовалютных площадок через уполномоченные российские банки.

По мнению авторов документа, представленная в концепции легализация оборота криптовалют в российском правовом поле повышает вероятность того, что иностранные инвесторы начнут их покупать у российских майнеров.

Однако для развития рынка список торгуемых криптовалют необходимо регулировать, чтобы не допускать в него «откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид». Заниматься этим, считают в Минфине, должны лицензируемые российские организаторы системы обмена. Они будут выбирать наиболее «зрелые и устоявшиеся» криптовалюты, для которых разработаны инструменты и процедуры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Центробанк, изначально выступавший за полный запрет криптовалют в России, представил ряд возражений к концепции. В первую очередь он предположил, что управлять рисками ПОД/ФТ сможет только один банк, что вызывает вопросы с точки зрения конкуренции. В Минфине этот довод парировали отсутствием упоминания одного банка.

Другой довод ЦБ заключается в том, что идея системы «прозрачный блокчейн», в рамках которой Минфин хочет определить параметры нормальных, высокорисковых и подозрительных трансакций, выглядит сомнительной. Ведь криптовалюты изначально разрабатывались в целях анонимности, они заранее предлагают технологии для сокрытия, поэтому поступать с ними так же, как с обычными переводами, не выйдет. В результате банкам придется не только разработать систему проверки с нуля, что займет достаточное количество времени, но и тратить на нее много средств и усилий.

В министерстве не уточнили, как следует проверять трансакции, но указали, что в такой логике ни один новый инструмент запустить невозможно. Другими словами, банки смогут самостоятельно разобраться с проблемой, а допуск до работы с криптовалютами получат только те из них, что разработают процедуры и проведут обучение персонала.

Отдельно Центробанк возмутила идея разделить покупателей криптовалют на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, как на фондовом рынке. В регуляторе напомнили, что курс криптовалюты зависит от спекулятивных факторов, так что финансовая грамотность не даст инвестору никаких гарантий.

Также в пояснениях Минфина к концепции перечислены вопросы, которые следует решить в отношении криптовалют. Среди них — механизм декларирования, перечень документов для налоговой службы, система начисления налога со сделок.

Накануне стало известно, что спор между Центробанком и Минфином по поводу криптовалют закончился победой министерства. До 18 февраля ведомства должны выработать общую позицию и подготовить законопроект о регулировании криптоактивов.



