Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минфин описал будущее рынка криптовалют в России

Минфин предложил допустить нерезидентов к покупке криптовалют в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Развитие рынка криптовалют в России заинтересует иностранцев, поэтому следует заранее подготовиться к их желанию работать в отечественной юрисдикции. Такой вывод можно сделать из пояснений Минфина к концепции регулирования нового рынка, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Ведомство предложило допустить нерезидентов к покупке криптовалюты как на российских биржах, которые еще только предстоит создать, так и на иностранных, если они пройдут «приземление» (откроют филиал) в России. Обязательным условием должен стать вывод средств с криптовалютных площадок через уполномоченные российские банки.

По мнению авторов документа, представленная в концепции легализация оборота криптовалют в российском правовом поле повышает вероятность того, что иностранные инвесторы начнут их покупать у российских майнеров.

Однако для развития рынка список торгуемых криптовалют необходимо регулировать, чтобы не допускать в него «откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид». Заниматься этим, считают в Минфине, должны лицензируемые российские организаторы системы обмена. Они будут выбирать наиболее «зрелые и устоявшиеся» криптовалюты, для которых разработаны инструменты и процедуры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Центробанк, изначально выступавший за полный запрет криптовалют в России, представил ряд возражений к концепции. В первую очередь он предположил, что управлять рисками ПОД/ФТ сможет только один банк, что вызывает вопросы с точки зрения конкуренции. В Минфине этот довод парировали отсутствием упоминания одного банка.

Материалы по теме:
Криптовалюты и пирамиды. Как любителей быстрых денег разводят на миллионы долларов
Криптовалюты и пирамиды. Как любителей быстрых денег разводят на миллионы долларов
31 января
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
24 января

Другой довод ЦБ заключается в том, что идея системы «прозрачный блокчейн», в рамках которой Минфин хочет определить параметры нормальных, высокорисковых и подозрительных трансакций, выглядит сомнительной. Ведь криптовалюты изначально разрабатывались в целях анонимности, они заранее предлагают технологии для сокрытия, поэтому поступать с ними так же, как с обычными переводами, не выйдет. В результате банкам придется не только разработать систему проверки с нуля, что займет достаточное количество времени, но и тратить на нее много средств и усилий.

В министерстве не уточнили, как следует проверять трансакции, но указали, что в такой логике ни один новый инструмент запустить невозможно. Другими словами, банки смогут самостоятельно разобраться с проблемой, а допуск до работы с криптовалютами получат только те из них, что разработают процедуры и проведут обучение персонала.

Отдельно Центробанк возмутила идея разделить покупателей криптовалют на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, как на фондовом рынке. В регуляторе напомнили, что курс криптовалюты зависит от спекулятивных факторов, так что финансовая грамотность не даст инвестору никаких гарантий.

Также в пояснениях Минфина к концепции перечислены вопросы, которые следует решить в отношении криптовалют. Среди них — механизм декларирования, перечень документов для налоговой службы, система начисления налога со сделок.

Накануне стало известно, что спор между Центробанком и Минфином по поводу криптовалют закончился победой министерства. До 18 февраля ведомства должны выработать общую позицию и подготовить законопроект о регулировании криптоактивов.

Bitcoin от TradingView


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Вирусолог допустил скорую победу над пандемией COVID-19
Первая российская биржа начнет работать по выходным
В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Ограбившего магазин камер наблюдения вора нашли по видео с камеры наблюдения
Adidas выпустил рекламу с обнаженной грудью разных женщин
Российская авиакомпания официально зарегистрировала новый лоукостер
Названа неочевидная опасность краски
Минфин описал будущее рынка криптовалют в России
Москвич выманил у приятеля 15 миллионов и купил себе внедорожник
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.