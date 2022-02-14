Минфин назвал основную угрозу при запрете криптовалют в России

Риски легализации криптовалют в России, о которых в дискуссии с оппонентами предупреждает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, перекрываются многочисленными проблемами, которые принес бы полный запрет, а не регулирование такого рынка. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает Forbes.

Основной угрозой чиновник назвал ситуацию, в которой миллионы россиян, владеющих криптокошельками, оказываются вне закона. Кроме того, такое решение затормозит развитие новых технологий и сервисов, вызовет отток высококвалифицированных специалистов за рубеж, а ко всему прочему бюджет недополучит налоговых поступлений.

При этом Моисеев исключил появление в России параллельной финансовой системы, чего опасается Центробанк. По его мнению, понятное регулирование исключает возможность конкуренции биткоинов и других криптовалют с рублем, а также вводит понятные правила для участников рынка и позволяет создать инструменты для защиты прав инвесторов.

В предложении Минфина легальным способом выхода на рынок криптовалют станут только банки и биржи, выполняющие все требования антиотмывочного законодательства. Для отказавшихся их исполнять будут предусмотрены меры ответственности.

Замглавы ведомства добавил, что инвесторов предполагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных по аналогии с биржевыми торгами. Все они будут идентифицированы, то есть денежные потоки и криптотрансакции окажутся полностью прозрачными, как и в случае с обычными операциями.

На прошлой неделе Центробанк подверг критике концепцию Минфина. В регуляторе, в частности, усомнились в том, что имеет смысл разделять криптоинвесторов по квалификации, ведь стоимость цифровых валют носит спекулятивный характер, поэтому оценивать там в сущности нечего. Кроме того, ЦБ напомнил, что идея «прозрачного блокчейна» может столкнуться с трудностями, ведь криптовалюты разрабатывались в первую очередь в целях анонимности, и поступать с ними, как с переводами, не выйдет.

Ранее стало известно, что спор между Центробанком и Минфином по поводу криптовалют закончился победой министерства. До 18 февраля ведомства должны выработать общую позицию и подготовить законопроект о регулировании криптоактивов.