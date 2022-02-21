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Германия призвала Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР

ФРГ призвала Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться на путь дипломатии

Фото: Pixabay

МИД Германии призвал Россию отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и вернуться на путь дипломатии в соотвествии с Минскими договоренностями. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что решение России представляет собой грубое нарушение международного права и «наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта».

«Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.

Марина Совина
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