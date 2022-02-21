Каска преодолела пять тысяч километров через океан

Житель Норвегии нашел на берегу моря каску из американского штата Мэн, которая преодолела по океану более пяти тысяч километров. Об этом сообщает Huffpost.

Сигберн Айде собирал мусор на побережье, когда увидел среди водорослей каску белого цвета. Мужчина заметил на ней американский флаг и логотип.

Придя домой, Айде нашел логотип в Google. Оказалось, что это символика департамента транспорта штата Мэн. Норвежец связался с представителями департамента через соцсети. Он написал, что был удивлен и впечатлен тем, какой длинный путь проплыла каска по океану. Расстояние между штатом Мэн и местом обнаружения каски составляет 5,3 тысячи километров.

В департаменте отметили, что не знают, каким образом каска попала в Норвегию, но рады, что теперь у них есть новый друг по переписке.

Представитель ведомства сообщил, что департамент не будет просить мужчину вернуть находку и планирует прислать ему подарки.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, счел подарком от умершего сына свою пропавшую каску, которую нашла женщина из Португалии на острове Сан-Мигел, на другом конце света. Оказалось, что сын мужчины, который позже покончил с собой, потерял каску в 2014 году: она упала в воду, когда он работал в американском городе Нью-Бедфорд, штат Массачусетс.

