Пропавшая семь лет назад каска нашлась на другом конце света

Житель американского города Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, счел подарком от умершего сына свою пропавшую каску, которую нашла женщина из Португалии на острове Сан-Мигел, на другом конце света. Об этом сообщает сайт телеканала WPRI.

Утром в воскресенье, 20 июня, Сандра Мачадо (Sandra Machado) нашла на Азорских островах каску, которая проплыла 3,8 тысячи километров из США.

Женщина опубликовала сообщение о находке в Facebook. «Конрад Рой-младший, ваш шлем прибыл на Азорские острова! Найден сегодня в 11:30 на пляже района Порту-Формозу на острове Сан-Мигел».

Оказалось, что Конрад Рой-младший потерял каску в 2014 году. Она упала в воду, когда он работал в американском городе Нью-Бедфорд, штат Массачусетс вместе с сыном, Конрадом Роем III. Позже в том же году последний покончил с собой.

Его девушку Мишель Картер (Michelle Carter) обвинили в непредумышленном убийстве за то, что она поощряла идею мужчины совершить суицид.

Утром в воскресенье Рой-младший увидел в соцсетях сообщение о находке шлема. Мужчина счел случившееся подарком от покойного сына на День отца.

Американец отметил, что пока не думал о том, как получить шлем обратно. Возможно, он поедет на Азорские острова и заберет его.

Ранее сообщалось, что упавшая в реку Миссисипи в американском штате Луизиана каска была найдена спустя пять лет в Ирландии, на другом конце Земли. На этикетке было нанесено название международного союза инженеров по эксплуатации строительных машин.