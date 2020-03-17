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Упавшая в реку каска нашлась через пять лет на другом конце Земли

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Скриншот: видео RTÉ News / YouTube

Упавшая в реку Миссиссипи в американском штате Луизиана каска была найдена спустя пять лет в Ирландии, на другом конце Земли. Об этом сообщает издание UPI.

Лайам МакНамара (Liam McNamara) нашел на пляже в ирландской деревне Фанор каску и обратился к юзерам соцсетей, чтобы разыскать ее владельца.

Окраска защитного головного убора выполнена в фиолетовом и золотом цветах Государственного университета Луизианы. На этикетке было нанесено название международного союза инженеров по эксплуатации строительных машин. Эти данные помогли МакНамаре связаться с владельцем каски Мэттью Боннеттом (Matthew Bonnette).

Боннет пояснил, что в 2015 году работал в округе Бель-Часс вблизи Нового Орлеана и уронил каску в реку Миссиссипи. МакНамара пообещал отправить находку Боннету в Луизиану почтой.

Ранее сообщалось, что письмо в бутылке, брошенное в реку в Канаде, пересекло Атлантический океан, проплыв почти пять тысяч километров, и оказалось на пляже в Англии. В содержавшейся в бутылке записке говорилось, что бутылку бросили в реку Святого Лаврентия в канадской провинции Квебек 13 января 2019 года.

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