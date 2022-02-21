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В США объяснили новость о «приказе» российской армии «вторгнуться» на Украину

CNN: «приказ» о «вторжении» на Украину может быть попыткой России запутать США

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Американский телеканал CNN также заявил об имеющихся у США разведданных о приказе российской армии «вторгнуться» на Украину. Об этом СМИ сообщило со ссылкой на двух анонимных официальных лиц США и источника в разведке.

Впрочем, объясняется, что приказы всегда могут быть отозваны или что это может быть дезинформация, предназначенная для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение США и их союзников. Также телеканал не увидел иных свидетельств российской агрессии, например, кибератак или постановки электронных помех.

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Первым о некоем «приказе» Москвы заявил корреспондент телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин. По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя. «Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать», — сказал репортер. При этом никаких доказательств своим словам он не привел.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Марина Совина
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