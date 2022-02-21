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Комик с ТНТ объяснил возрастное ограничение на популярном шоу

Участник шоу «Импровизация» Позов объяснил маркировку 18+ на концертах контентом проекта

Фото: @pozov

Популярный комик, участник юмористической программы «Импровизация» на телеканале ТНТ Дмитрий Позов объяснил, почему для концертов коллектива установили возрастное ограничение 18+. Причины введения такой маркировки он прокомментировал в сторис Instagram.

Позов назвал решение допускать на концерты «Импровизации» зрителей 18 лет и старше правильным. «Мы там (на выступлениях — прим. «Ленты.ру») иногда что-то эдакое говорим, что не очень хочется говорить при детях», — высказался юморист, отвечая на вопрос поклонника.

Комментируя замечание фаната о возможности ввести на выступлениях проекта ограничение 16+, он подчеркнул, что команда программы была вынуждена прибегнуть к иной возрастной маркировке. «Есть определенные правила, придуманные не нами, которые подразумевают возрастные ограничения в зависимости от производимого контента», — добавил Позов.

В конце января в официальном сообществе программы «Импровизация» во «ВКонтакте» появилось объявление о том, что будущие концерты шоу будут проходить с возрастным ограничением 18+. Уточнялось, что на предыдущие выступления допускались зрители с 16 лет. Решение изменить маркировку представители проекта объяснили произошедшими за пять лет гастролей переменами в комедии, актерах и аудитории. Вместе с тем отмечалось, что программа выходит на ТНТ с возрастным ограничением 16+.

Ранее Позов вспомнил неприятный случай, произошедший с ним во время выступления на корпоративе. Юморист рассказал, как нетрезвый зритель попытался помешать его коллективу.

Маргарита Щигарева
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