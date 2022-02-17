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Комик с ТНТ рассказал о неприятном случае с нетрезвым зрителем на корпоративе

Комик Позов вспомнил, как ему помешал выступать на корпоративе нетрезвый зритель
Дмитрий Позов

Дмитрий Позов. Кадр: ШЛЯПА / YouTube

Комик и участник популярного шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ Дмитрий Позов вспомнил неприятный случай, произошедший с ним во время выступления на корпоративе. Юморист рассказал, что нетрезвый зритель пытался помешать его команде. Историей он поделился в интервью проекту «Шляпа» на YouTube.

По словам Позова, инцидент произошел во время мероприятия в Москве. Актер отметил, что должен был выступать на сцене вместе с коллективом. Однако как только юмористы вышли к гостям и поздоровались с ними, им попытался помешать нетрезвый зритель. Мужчина близко подошел к Позову и обратился к аудитории.

«Он (зритель — прим. «Ленты.ру») стоит, на меня смотрит и говорит: "Это все неправда". Я прикол какой-то отвешиваю, дальше продолжаем говорить. А он подходит, берет у меня петличку и начинает в нее говорить: "Все, что они делают, это неправда"», — вспомнил Позов. Участник проекта уточнил, что позже зрителя попытались вывести охранники.

Артист добавил, что случай вверг его в ступор. «Меня поразило, что ему хватило секунды, чтобы высказать свое вот это сомнение. Он нас увидел и прям пошел сказать, что это неправда», — поиронизировал Позов.

Дмитрий Позов — постоянный участник шоу «Импровизация» с момента его премьеры. Он также выступает в качестве жюри проекта «Импровизация. Команды». Помимо того, Позов вместе со стендапером Романом Косицыным ведет посвященный футболу YouTube-канал «Площадка».

Маргарита Щигарева
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