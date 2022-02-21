Полицейский получил срок за гибель случайно застрелившегося друга

В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор сотруднику полиции, чей друг случайно погиб от пули из табельного пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Подсудимого признали виновным в халатности. Он получил условный срок — 2,5 года.

Полицейский нес службу на посту охраны в прокуратуре Баксанского района республики. К нему на работу пришли друзья, один из них взял у силовика табельный пистолет. Когда мужчина осматривал оружие, прогремел случайный выстрел.

С огнестрельным ранением пострадавшего госпитализировали, однако медики, несмотря на оказанную помощь, не смогли его спасти. Мужчина скончался.