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Китай отреагировал на признание Москвой ДНР и ЛНР

Постпред Китая при ООН Цзюнь не высказался в поддержку территориальной целостности Украины

Фото: Mike Segar / Reuters

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отреагировал на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Дипломат выступил на экстренном заседании Совета Безопасности организации, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

По словам Цзюнь, Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и избегать эскалации, а также продолжить диалог и консультации. При этом постпред Китая не высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

На заседании также выступила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, США введут санкции из-за признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Завтра Соединенные Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права», — сказала она.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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