В США подтвердили решение ввести санкции против России

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания Совбеза подтвердила решение ввести санкции против России во вторник, 22 февраля. Трансляция экстренного заседания велась на YouTube-канале ООН.

По ее словам, санкции введут из-за за признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Завтра Соединенные Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. «Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем», — уточняется в тексте.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.