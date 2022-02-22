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В США подтвердили решение ввести санкции против России

Постпред США Томас-Гринфилд подтвердила, что США 22 февраля введут санкции против России
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания Совбеза подтвердила решение ввести санкции против России во вторник, 22 февраля. Трансляция экстренного заседания велась на YouTube-канале ООН.

По ее словам, санкции введут из-за за признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Завтра Соединенные Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. «Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем», — уточняется в тексте.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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