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Советского композитора попытались задушить в лифте

На 88-летнего композитора Александра Колкера напали и попытались задушить в подъезде

Фото: АНО «Музыкальное сердце театра» / Wikipedia

На 88-летнего композитора Александра Колкера напали в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло 21 февраля в лифте многоэтажки на Черной Речке. Злоумышленник зашел за жертвой в кабину лифта, ударил пенсионера ножом и попытался задушить. Несмотря на ранение, Колкер сумел самостоятельно позвать на помощь. От госпитализации он отказался.

Сотрудники полиции немедленно организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре МВД. В результате оперативники установили личность злоумышленника, им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Его задержали его в одном из хостелов города, сейчас подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения.

Александр Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он автор свыше ста песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Карелия», «Качает, качает…».

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Марина Совина
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