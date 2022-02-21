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«Аферист из Tinder» раскрыл свою правду о событиях в фильме Netflix

Мошенник Шимон Хают опроверг обвинения, предъявленные ему в фильме «Аферист из Tinder»

Кадр: Inside Edition / YouTube

Израильский мошенник, притворявшийся сыном богача, раскрыл свою правду о событиях, которые показаны в документальном фильме «Аферист из Tinder» на Netflix. На эту тему он высказался в эксклюзивном интервью для Inside Edition.

Шимон Хают (Shimon Hayut), который выдавал себя за Саймона Леваева (Simon Leviev) в приложении знакомств Tinder, опроверг все обвинения, которые ему предъявили героини фильма — Сесиль Фелльхой, Пернилла Сьохольм и Айлин Шарлотт. По словам мужчины, он зарегистрировался на платформе, чтобы завести серьезные отношения.

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«Я не "Аферист из Tinder". Я просто одинокий парень, который захотел встретиться с девушками. Я не монстр, которым меня выставляют, — подчеркнул преступник, сидя рядом с нынешней возлюбленной, моделью Кейт Конлин. — Фильм представили как документальный, а на самом деле история полностью сфабрикована. Не зная меня, люди не имеют права меня судить».

Журналисты Inside Edition заявили, что в ходе беседы также выяснилось, что Конлин считает Хаюта настоящим джентльменом. «Вы нигде не встретите такого джентльмена, как я, а они называют меня аферистом. Я не мошенник и не подделка», — высказался в заключение аферист.

Ранее в феврале стало известно, что документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.

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Майя Пономаренко
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