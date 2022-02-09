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Документальный фильм про афериста из Tinder стал самым популярным на Netflix

Документальная лента «Аферист из Tinder» возглавила чарт сервиса Netflix

Кадр: фильм «Аферист из Tinder»

Документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Лента возглавила чарт платформы на прошлой неделе. С 31 января по 6 февраля она набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.

Картина повествует о том, как Шимон Хают (Shimon Hayut), который выдавал себя за Саймона Левиева (Simon Leviev) в приложении знакомств Tinder, общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов (760 миллионов рублей). Известно, что полученные обманным путем средства Хают тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни.

В 2019 году Шимона Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев он вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек.

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Марина Погосян
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