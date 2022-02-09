Документальный фильм про афериста из Tinder стал самым популярным на Netflix

Документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Лента возглавила чарт платформы на прошлой неделе. С 31 января по 6 февраля она набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.

Картина повествует о том, как Шимон Хают (Shimon Hayut), который выдавал себя за Саймона Левиева (Simon Leviev) в приложении знакомств Tinder, общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов (760 миллионов рублей). Известно, что полученные обманным путем средства Хают тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни.

В 2019 году Шимона Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев он вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек.