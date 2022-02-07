Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Притворявшийся сыном богача мужчина удалил соцсети из-за разоблачения Netflix

Израильский мошенник удалил Instagram после выхода фильма Netflix о его деятельности

Фото: @simon_leviev_official

Израильский мошенник, который около двух лет притворялся наследником богача, удалил страницу в соцсети Instagram после выхода фильма-разоблачения о его деятельности. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм Tinder Swindler («Аферист из тиндера») о Шимоне Хаюте (Shimon Hayut), который выдавал себя за Саймона Левиева (Simon Leviev) в приложении знакомств Tinder. Мужчина, называвший себя сыном миллионера, общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов (760 миллионов рублей) под предлогом займа.

Полученные средства Хают тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни. В частности, мошенник дарил возлюбленным дорогие подарки и катал их на частном самолете. Кроме того, он нанял фейкового охранника и людей, исполнявших роль его бизнес-партнеров. Мужчина регулярно делился в Instagram снимками в нарядах люксовых брендов, а также позировал рядом с автомобилями и личным вертолетом.

Материалы по теме:
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться» Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
20 февраля
«Мы же так старались» Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
«Мы же так старались»Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
30 мая

В 2019 году Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев он вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек.

Сразу после выхода фильма Netflix, в котором несколько пострадавших рассказали истории отношений с мошенником, он удалил свою страницу в социальной сети. За день до этого в сторис знаменитость пообещал рассказать свою версию произошедшего. Причины, по которым он решил избавиться от аккаунта, Хают не назвал.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил мошенницу Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В России призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей
«Газпром» проигнорировал предложение Украины увеличить транзит
Смартфоны Samsung сделают из мусора
Надругавшийся над школьницей учитель в Якутии получил 14 лет колонии
Москвичка рассказала о схеме мошенничества с электрикой
Стало известно о жизни подаренного школьнице ретривера от Путина
Российская актриса показала квартиру в «грузинском» стиле
В Москве два человека погибли при пожаре в жилом доме
Маколей Калкин создаст сериал о своем кризисе среднего возраста
Олимпийская чемпионка из США назвала Валиеву тройной угрозой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.