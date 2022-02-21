Фанаты приняли 63-летнюю Мадонну за подростка из-за фотошопа на новых снимках

Американская поп-исполнительница Мадонна опубликовала серию отретушированных снимков и вызвала недоумение среди поклонников изменениями в своей внешности. Новая публикация и комментарии пользователей появились в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 63-летняя знаменитость позирует в модном наряде, состоящем из прозрачного белого топа, дутого жилета и черных лосин с принтом. Свой образ она дополнила очками в массивной оправе, кожаными митенками (перчатки без пальцев), сумкой Louis Vuitton и множеством золотистых браслетов. Мадонна запечатлена с видеокамерой, сигаретой и бокалом белого вина. «Пытаюсь снять фильм… Это действительно сложно! По-другому и быть не может!» — подписала она пост, который собрал 163 тысячи лайков.

Внимание фанатов привлек фотошоп на лице певицы. Некоторые из них приняли ее за подростка, а другие — осудили за подражание телезвездам из семьи Кардашьян. «С таким мощным фотошопом ты выглядишь как 16-летняя школьница!», «Зачем ты строишь из себя Кардашьян?», «На этом снимке я вижу только Ким Кардашьян», «Мадонна, ты икона... И тебе нет необходимости так сильно обрабатывать фото», — высказались они.

Ранее в феврале Мадонна поделилась снимками в откровенном образе и подверглась критике в соцсетях. Певица снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь длинными волосами. Фанаты вновь заметили сходство звезды с Ким Кардашьян и осудили ее в комментариях под постом за чрезмерную ретушь.