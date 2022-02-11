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Снявшуюся топлес Мадонну перепутали с Ким Кардашьян

Мадонна снялась топлес и подверглась критике в Instagram за сходство с Ким Кардашьян

Фото: @madonna

Американская поп-исполнительница Мадонна поделилась снимками в откровенном образе и подверглась критике в соцсетях. Фотография и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

63-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь длинными волосами. На размещенном селфи видно, что певица нанесла на лицо макияж в нюдовых оттенках, а также надела несколько украшений, в частности, чокер, подвеску с сердцами и ожерелье с крестом.

Новая публикация Мадонны набрала 266 тысяч лайков. Фанаты обратили внимание на сходство звезды с Ким Кардашьян и обругали ее в комментариях под постом за чрезмерное применение ретуши. «Она не похожа на себя, выглядит, как одна из сестер Кардашьян. Может пора остановиться?», «Мадонна из-за ретуши стала другим человеком», «Почему ты копируешь лицо Ким Кардашьян?», «Слишком пошло», «Может хватит?», «Надоел твой разврат», «Я перепутал ее с Кардашьян», — высказывались юзеры.

В декабре 2021 года Мадонна сфотографировалась в латексном костюме и восхитила фанатов. 63-летняя знаменитость показала видео, на котором запечатлена в комнате с приглушенным светом. Певица была одета в черный латексный костюм, состоящий из боди с длинными рукавами, красным воротником и манжетами, прозрачного корсета, чулок на подвязках и длинного плаща.

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Майя Пономаренко
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