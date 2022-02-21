Попавшая на самолете в шторм россиянка описала полет словами «рыдала всю ночь»

Российская туристка, отправившаяся первым рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы на Мадейру, рассказала о внеплановой посадке лайнера из-за шторма и часовых задержках вылета. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом TourDom.ru.

В воскресенье, 20 февраля, в 08:55 борт российской авиакомпании вылетел из столицы и отправился на Мадейру. Спустя семь часов полета самолет не смог приземлиться в аэропорту назначения, так как попал в сильнейший шторм, который обрушился на северо-западную часть Европы. Из-за ухудшения погодных условий власти острова перестали принимать рейсы, поэтому экипаж воздушного судна принял решение увести лайнер на остров Тенерифе (Канарские острова).

После приземления на Тенерифе россиянам пришлось сидеть в самолете еще три часа — их не могли выпустить, поскольку Испания не признает отечественные вакцины. Тем не менее авиакомпании удалось договориться о поставке питания на борт во время вынужденной посадки. «Я не могу передать словами, что я вчера испытала. Я рыдала весь полет, всю ночь. Это было просто ужасно», — такими словами описала перелет одна из пассажирок рейса.

В итоге самолет снова вылетел на Мадейру и в 18:56 по местному времени (21:56 мск) борт благополучно приземлился в аэропорту Фуншала — весь путь занял 13 часов. Отмечается, что посадка на португальском острове считается сложной, так как она возможна только со стороны моря. Кроме того, взлетно-посадочная полоса частично стоит на сваях. Несмотря на это, в районе обычно наблюдаются благоприятные метеоусловия, а сама авиагавань крайне редко закрывается во время штормов.

Ранее в феврале самолет авиакомпании British Airways едва не перевернулся при посадке в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за сильного шторма. На размещенных в сети кадрах воздушное судно, почти коснувшись взлетно-посадочной полосы, начало раскачиваться из стороны в сторону. После лайнер накренился на левый бок и чуть не ударился о землю хвостом.