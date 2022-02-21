Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты направления для путешествий в марте с проживанием до двух тысяч рублей

Краснодар возглавил рейтинг направлений с проживанием до двух тысяч рублей в марте

Фото: Петр Ковалев / Reuters

Российским путешественникам раскрыли список городов, в которых в марте можно забронировать номера в отеле по ценам менее двух тысяч рублей за ночь. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что для составления списка эксперты рассмотрели топ-30 популярных российских направлений по поисковым запросам клиентов онлайн-сервиса и предложили наиболее выгодные варианты. Рейтинг направлений возглавил Краснодар, где в трехзвездочных гостиницах номер обойдется в среднем в 1050 рублей за ночь.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня

Второе место занял Сочи, где в марте цена на проживание в отелях категории три звезды составляет порядка 1,1 тысячи рублей в сутки. Немного дороже Ростов-на-Дону и Адлер — от 1,2 тысячи рублей. Также в список вошли Санкт-Петербург (средняя минимальная стоимость 1,2 тысячи рублей), Москва (1,3 тысячи рублей), Уфа (1,4 тысячи рублей), Геленджик (1,4 тысячи рублей), Минеральные Воды (1,6 тысячи рублей), Екатеринбург (1,6 тысячи рублей) и Нижний Новгород (1,9 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что отечественные туристы активно заинтересовались турами в экзотические страны на период празднования 23 Февраля и 8 Марта — спрос на направления вырос на четверть. Самыми востребованными оказались три курорта Индийского океана: Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Кроме того, россияне захотели улететь на праздничные даты на Шри-Ланку и в Таиланд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс
Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве
Вяльбе высказалась о терапевтических исключениях в спорте
ДНР сообщила о гибели шахтера на остановке во время обстрела
Две международные авиакомпании приостановили полеты в Киев
Лицо Меган Фокс после посещения клиники обругали в сети
В МЧС назвали число прибывших в Россию беженцев из Донбасса
Российскому адвокату дали условный срок за обман на 1,5 миллиона рублей
В России снизят ожидания от экономики
Названы минусы жилья для советской элиты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.