Раскрыты направления для путешествий в марте с проживанием до двух тысяч рублей

Российским путешественникам раскрыли список городов, в которых в марте можно забронировать номера в отеле по ценам менее двух тысяч рублей за ночь. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что для составления списка эксперты рассмотрели топ-30 популярных российских направлений по поисковым запросам клиентов онлайн-сервиса и предложили наиболее выгодные варианты. Рейтинг направлений возглавил Краснодар, где в трехзвездочных гостиницах номер обойдется в среднем в 1050 рублей за ночь.

Второе место занял Сочи, где в марте цена на проживание в отелях категории три звезды составляет порядка 1,1 тысячи рублей в сутки. Немного дороже Ростов-на-Дону и Адлер — от 1,2 тысячи рублей. Также в список вошли Санкт-Петербург (средняя минимальная стоимость 1,2 тысячи рублей), Москва (1,3 тысячи рублей), Уфа (1,4 тысячи рублей), Геленджик (1,4 тысячи рублей), Минеральные Воды (1,6 тысячи рублей), Екатеринбург (1,6 тысячи рублей) и Нижний Новгород (1,9 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что отечественные туристы активно заинтересовались турами в экзотические страны на период празднования 23 Февраля и 8 Марта — спрос на направления вырос на четверть. Самыми востребованными оказались три курорта Индийского океана: Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Кроме того, россияне захотели улететь на праздничные даты на Шри-Ланку и в Таиланд.