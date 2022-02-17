Россияне захотели полететь в три экзотические страны на 23 февраля и 8 Марта

Российские туристы активно заинтересовались турами в экзотические страны на период празднования 23 февраля и 8 Марта — спрос на направления вырос на четверть. Об этом стало известно из исследования туроператора Space Travel, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Самыми востребованными оказались три курорта Индийского океана: Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Кроме того, россияне захотели улететь на праздничные даты на Шри-Ланку и в Таиланд. «Спрос на данные направления у наших клиентов превысил допандемийные показатели уже в два раза», — отметили эксперты.

Сообщалось, что средний чек за шестидневный тур для одного человека с включенными завтраками, авиаперелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле на Шри-Ланке на 8 марта составляет около 64 тысячи рублей. Аналогичная путевка в Таиланд обойдется в 58 тысяч рублей, на Мальдивы — в 80 тысяч рублей.

Помимо прочего, специалисты зафиксировали увеличение продаж экскурсионных туров в Турцию и Хорватию на 30 процентов по сравнению с допандемийным периодом.

Ранее в феврале российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Турцию на 8 Марта. Так, перелет из Москвы в Стамбул и обратно обойдется одному туристу от 23,9 тысячи рублей.