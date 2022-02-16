Россиянам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию на 8 Марта

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Турцию на 8 Марта. Об этом пишет портал Tourdom.

Так, если вылетать в самую востребованную дату, 5 марта, то добраться можно за 23,9 тысячи рублей. Перелет по маршруту Москва — Стамбул будет осуществляться российской авиакомпанией «Победа», обратно — турецким перевозчиком Pegasus Airlines 8 марта. Багаж в цену не входит, за него необходимо доплатить 3,5 тысячи рублей. Флагманская авиакомпания Turkish Airlines предлагает билеты на те же даты за 26,2 тысячи рублей. В стоимость включен багаж весом до 23 килограммов.

Туристам, желающим отправиться в Анталью, проездные документы обойдутся дешевле — от 21,9 тысячи рублей в обе стороны с багажом. Перелет в этом случае предстоит авиакомпаниями Pegasus Airlines и «Уральскими авиалиниями».

Перевозчики Pegasus Airlines и «Победа» предлагают слетать в Анталью за 19 тысяч рублей. Несмотря на то что сам билет стоит дешевле, в стоимость не входит багаж. За него туристам придется заплатить дополнительно 3,2 тысячи рублей. Таким образом, общая стоимость проезда обойдется дороже — в 22,2 тысячи рублей.

Ранее в феврале Турцию назвали лидером выездного турпотока в 2021 году — за прошедший год страну посетили 4,6 миллиона российских туристов. В топ-5 популярных направлений для отдыха также вошли Абхазия (страну посетили 1,5 миллиона россиян), Египет (1,01 миллиона), ОАЭ (612 тысяч) и Кипр (560 тысяч).