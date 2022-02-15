Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы самые популярные направления для отдыха россиян в 2021 году

В 2021 году россияне совершили 10,1 миллиона туристических поездок

Фото: Shutterstock

Турция названа лидером выездного турпотока в 2021 году — за прошедший год страну посетили 4,6 миллиона российских туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Пограничной службы ФСБ России, всего в 2021 году россияне совершили 21,4 миллиона поездок за границу, среди которых почти половина (10,1 миллиона) — туристические. Еще 8,4 миллиона выездов пришлось на страны ближнего зарубежья. Другие 2,8 миллиона поездок были совершены в страны, закрытые для туристов.

Материалы по теме:
Выход есть. Какие страны открыты для российских туристов, несмотря на распространение омикрона?
Выход есть.Какие страны открыты для российских туристов, несмотря на распространение омикрона?
21 января
«Мир стал оттаивать» 2021 год был непростым для туристов. Что ждет желающих отдохнуть россиян в 2022 году?
«Мир стал оттаивать»2021 год был непростым для туристов. Что ждет желающих отдохнуть россиян в 2022 году?
7 января

Как рассказали в АТОР, помимо Турции, в топ-5 популярных направлений для отдыха вошли Абхазия (страну посетили 1,5 миллиона россиян), Египет (1,01 миллиона), ОАЭ (612 тысяч) и Кипр (560 тысяч). Таким образом, совокупная доля путешествий в эти государства составила 83,3 процента всего выездного туристического потока в 2021 году.

Кроме того, эксперты перечислили направления, куда увеличился турпоток в сравнении с допандемийным 2019 годом. Лидерами стали Мальдивы (плюс 267 процентов), Сейшелы (плюс 153 процента), Абхазия (плюс 30 процентов) и Мексика (плюс 1,9 процента).

Ранее в феврале стало известно, что Узбекистан, Армения и Таджикистан вошли в топ-20 самых популярных авианаправлений зимы. Доля бронирований авиабилетов по зарубежным направлениям в зимние месяцы составила 12,6 процента, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили попадание запрещенного вещества в организм Валиевой
В Минобороны сообщили о возвращении военных с учений
В Белоруссии перед референдумом засекретили членов избирательных комиссий
Звезду «Весны на Заречной улице» Юхтина вновь госпитализировали
В ВОЗ рассказали о процессе регистрации «Спутника V»
Россияне начнут получать ипотеку по-новому
Россиянка купила сумку Hermes и лишилась 1,3 миллиона рублей
Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Зюганова
В Швейцарии решили использовать волонтеров для тестирования тюрьмы
В бундестаге рассказали о «двойной стратегии» Шольца по кризису вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.