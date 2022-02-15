Названы самые популярные направления для отдыха россиян в 2021 году

Турция названа лидером выездного турпотока в 2021 году — за прошедший год страну посетили 4,6 миллиона российских туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Пограничной службы ФСБ России, всего в 2021 году россияне совершили 21,4 миллиона поездок за границу, среди которых почти половина (10,1 миллиона) — туристические. Еще 8,4 миллиона выездов пришлось на страны ближнего зарубежья. Другие 2,8 миллиона поездок были совершены в страны, закрытые для туристов.

Как рассказали в АТОР, помимо Турции, в топ-5 популярных направлений для отдыха вошли Абхазия (страну посетили 1,5 миллиона россиян), Египет (1,01 миллиона), ОАЭ (612 тысяч) и Кипр (560 тысяч). Таким образом, совокупная доля путешествий в эти государства составила 83,3 процента всего выездного туристического потока в 2021 году.

Кроме того, эксперты перечислили направления, куда увеличился турпоток в сравнении с допандемийным 2019 годом. Лидерами стали Мальдивы (плюс 267 процентов), Сейшелы (плюс 153 процента), Абхазия (плюс 30 процентов) и Мексика (плюс 1,9 процента).

Ранее в феврале стало известно, что Узбекистан, Армения и Таджикистан вошли в топ-20 самых популярных авианаправлений зимы. Доля бронирований авиабилетов по зарубежным направлениям в зимние месяцы составила 12,6 процента, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.