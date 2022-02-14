Названы самые популярные у россиян направления для путешествий зимой

Доля бронирований авиабилетов по зарубежным направлениям этой зимой составила 12,6 процента, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Об этом стало известно из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни.ру» и онлайн-сервиса «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, самыми популярными странами, куда россияне приобрели больше всего билетов, названы Узбекистан (доля пассажиров 17,5 процента), Армения (17,2 процента) и Таджикистан (12,4 процента). В пятерку лидеров также вошли Киргизия (11,6 процента) и Азербайджан (11 процентов).

В топ-20 пляжных стран оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Кипр, Таиланд, Греция и Болгария. Среди европейских направлений самое большое количество билетов путешественники покупали в Германию, Сербию и Венгрию.

Ранее в феврале специалисты перечислили наиболее подешевевшие пляжные направления для российских туристов. Сильнее всего цены упали на билеты на курорты ОАЭ — средняя стоимость снизилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. В тройку лидеров также вошли Грузия (на 32 процента) и Кипр (на 31 процент).