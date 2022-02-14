Названы самые подешевевшие для россиян пляжные направления

Аналитики назвали самыми подешевевшими за год пляжными направлениями для российских путешественников ОАЭ, Грузию, Кипр и Египет. Об этом стало известно из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни.ру» и онлайн-сервиса «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, сильнее всего цены упали на билеты на курорты ОАЭ — средняя стоимость перевозки снизилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом и составила 23,2 тысячи вместо 38,4 тысячи рублей. Кроме того, на 32 процента подешевел перелет в Грузию (с 20,2 тысячи до 13,7 тысячи рублей соответственно) и на 31 процент на Кипр — туда можно отправиться за 13,7 тысячи рублей вместо 19,7 тысячи рублей годом ранее.

Также среди зарубежных направлений эксперты отметили Египет, куда цена перелета снизилась на 28 процентов, Турцию (4 процента) и Грецию (3 процента). При этом наиболее подорожавшим авианаправлением стал Таиланд. Эксперты зафиксировали 67-процентный рост с 2021 года — с 26,5 тысячи до 44,3 тысячи рублей.

Ранее в феврале россиянам назвали способ забронировать летний отдых с максимальной выгодой. Так, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что программа раннего бронирования позволит приобрести туристам путевку с выгодой от 10 до 40 процентов.

