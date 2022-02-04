Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали способ забронировать летний отдых с максимальной выгодой

Глава РСТ Дмитрий Горин заявил, что раннее бронирование отдыха поможет сэкономить до 40%

Фото: Pixabay

Программа раннего бронирования позволит приобрести летнюю путевку с максимальной выгодой. Такой способ экономии назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, его слова передает URA.RU.

Горин заявил, что при 100-процентной оплате путевки экономия на отдыхе может составить от 10 до 40 процентов. «Наиболее популярные отели могут быстрее остальных встать на остановку продаж, так как туристы из других стран тоже бронируют. Лучше озаботиться вопросом сейчас, в феврале, и не позднее 31 марта», — также предупредил он.

Глава РСТ добавил, что фиксация цены на международное путешествие возможна только после его полной оплаты, так как из-за волатильности конечная стоимость может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону. Также он напомнил, что по страховке от невылета туристы могут получить 100-процентное возмещение средств.

Материалы по теме:
«Весь мир отрезан от России сейчас» Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
«Весь мир отрезан от России сейчас»Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
14 апреля
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами. Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
18 июня

Как подчеркнула исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, бронировать тур следует не менее чем за два месяца. По ее мнению, чем меньше открытых направлений, тем раньше нужно приобретать путевки.

«Я советую те страны, которые открыты, забронировать заранее. И дешевле, и выбор отелей больше. У нас туристы считают до сих пор, что есть какие-то горящие путевки. Их нет. Особенно когда мало стран открыто для посещения», — заявила Осипова.

Ранее в январе эксперты туристской отрасли призвали россиян заранее бронировать путевки в Турцию. Сообщалось, что после окончания раннего бронирования цены на отдых будут выше, чем сейчас, в ряде случаев — на 50 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Глава СПЧ обратился к Бастрыкину из-за дела жены Янгулбаева
Раскрыт возраст самой пожилой невесты в московском ЗАГСе
Квартиры в Москве вновь начали дорожать
Задумавшим взрыв здания ФСБ в Minecraft школьникам запросили реальные сроки
Вирусолог объяснил планы отменить ковидные ограничения для части россиян
В Польше назвали сроки начала поставок вооружений для Украины
В Германии назвали условие для возобновления сертификации «Северного потока-2»
Россиянам назвали способ забронировать летний отдых с максимальной выгодой
Семья покойного актера из «Ходячих мертвецов» заявила о его похищении и убийстве
«Газпром» заменит зятя Назарбаева на экс-канцлера Германии в совете директоров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.