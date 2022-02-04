Россиянам назвали способ забронировать летний отдых с максимальной выгодой

Программа раннего бронирования позволит приобрести летнюю путевку с максимальной выгодой. Такой способ экономии назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, его слова передает URA.RU.

Горин заявил, что при 100-процентной оплате путевки экономия на отдыхе может составить от 10 до 40 процентов. «Наиболее популярные отели могут быстрее остальных встать на остановку продаж, так как туристы из других стран тоже бронируют. Лучше озаботиться вопросом сейчас, в феврале, и не позднее 31 марта», — также предупредил он.

Глава РСТ добавил, что фиксация цены на международное путешествие возможна только после его полной оплаты, так как из-за волатильности конечная стоимость может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону. Также он напомнил, что по страховке от невылета туристы могут получить 100-процентное возмещение средств.

Как подчеркнула исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, бронировать тур следует не менее чем за два месяца. По ее мнению, чем меньше открытых направлений, тем раньше нужно приобретать путевки.

«Я советую те страны, которые открыты, забронировать заранее. И дешевле, и выбор отелей больше. У нас туристы считают до сих пор, что есть какие-то горящие путевки. Их нет. Особенно когда мало стран открыто для посещения», — заявила Осипова.

Ранее в январе эксперты туристской отрасли призвали россиян заранее бронировать путевки в Турцию. Сообщалось, что после окончания раннего бронирования цены на отдых будут выше, чем сейчас, в ряде случаев — на 50 процентов.