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Россиян призвали заранее бронировать путевки в Турцию

АТОР: цены на туры в Турцию будут расти с приближением летнего сезона

Фото: Pixabay

Турция стала самым популярным среди российских туристов направлением в рамках акции по раннему бронированию туров на летний сезон 2022 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, доля Турции в общем объеме ранних бронирований составила 70 процентов. Отмечается, что цены на туры в республику будут стремительно расти с приближением летнего сезона.

«На лето 2022-го цены на Турцию выше примерно на 10-15 процентов по сравнению с 2021 годом. Но после окончания раннего бронирования, если сравнивать сезон без учета этой акции, цены будут выше, чем сейчас, в ряде случаев — на 50 процентов, и будут меняться в течение лета, так как не только пандемия вносит свои коррективы в бизнес, а еще и, например, падение курса турецкой лиры», — призвали россиян не затягивать с бронированием путевок эксперты.

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Более того, в рамках акции раннего бронирования многие туроператоры предлагают скидки на проживание и лояльные условия оплаты. Помимо Турции, популярными направлениями считаются Египет, Греция, Куба, Тунис и Мальдивы. Тем не менее на темпы продаж по зарубежным курортам сильно влияет пандемия — тренд на бронирование last minute (в последнюю минуту — прим. «Ленты.ру») и рост курса доллара и евро по отношению к рублю.

Ранее в январе супружеская пара из России купила горящую путевку в Турцию, чтобы сэкономить на поездке, и осталась в ужасе от выбранного отеля. Как признались путешественники, несмотря на заниженные ожидания, от вида своего номера они «испытали шок».

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Дарья Рыбак
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