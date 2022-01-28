Россияне купили горящую путевку в Турцию и описали отдых словами «испытали шок»

Супружеская пара из России купила горящую путевку в Турцию, чтобы сэкономить на поездке, и осталась в ужасе от выбранного отеля. Впечатлениями от отдыха они поделились в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристов, они решили выбрать недорогой тур, так как планировали только ночевать в гостинице, а остальное время проводить на экскурсиях. Путевка на двоих в трехзвездочный отель в Бельдиби на семь дней обошлась им в 36 тысяч рублей. Как признались путешественники, несмотря на заниженные ожидания, от вида своего номера они «испытали шок».

«Комната — маленькая, темная с облупившейся штукатуркой. Кровать застелена кое-как, постель грязная в пятнах. Полотенца были застиранные и растрепанные. В номере воняло сыростью и плесенью. Сначала мы не могли открыть балкон, а потом и закрыть обратно», — описали обстановку путешественники.

Россияне добавили, что состояние ванной комнаты также было плачевным: плесень в стыках между плиткой, неработающий слив бочка унитаза, сломанные двери кабинки душа. Тем не менее, даже после отказа сотрудников отеля поменять номер, супруги решили остаться в этой гостинице, так как через несколько дней уезжали в другой город.

«Мы разговаривали с другими туристами из этого отеля. У всех в номерах было, мягко говоря, не очень. Но многие уже не первый раз приезжали в этот отель, так как тур стоит довольно дешево», — отметили парадокс россияне.

Ранее в январе российская туристка, которая бюджетно отдохнула в Доминикане, назвала страну лучшей заменой Турции и Египту. По словам девушки, лучшие воспоминания от поездки у нее остались после автопробегов по острову — аренда машины также помогла ей значительно сэкономить на экскурсиях.