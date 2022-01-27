Россиянка побывала в одной пляжной стране и назвала ее лучшей заменой Египту

Россиянка бюджетно отдохнула в Доминикане и назвала страну лучшей заменой Турции и Египту. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, за путевку в пляжную страну на двоих путешественница заплатила 147 тысяч рублей. В стоимость входили 10-дневное проживание в отеле с питанием на базе завтраков и авиабилеты. Одним из главных из недостатков гостиницы была удаленность от пляжа на 3,5 километра. До побережья гостей возил специальный автобус дважды в день.

«В общем отель нам не очень понравился, его можно выбрать, только чтобы остановиться на два-три дня во время путешествия», — рассказала она.

Девушка отметила, что аренда автомобиля поможет значительно сэкономить на экскурсиях, однако бронировать машину следует заранее из-за высокого спроса. Каждый день аренды обошелся ей в 50 долларов (примерно четыре тысячи рублей), еще 70 долларов (5,6 тысячи рублей) она потратила на бензин и 15 долларов (1,2 тысячи) на проезд по платным дорогам.

Также автор порекомендовала заранее уточнить координаты достопримечательностей, так как зачастую навигатор указывает неверные данные. «Сами дороги очень живописные, чистые, с хорошим качеством дорожного полотна. Самые лучшие воспоминания именно в автопробегах по острову», — восхитилась туристка.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную стоимость путевок в Доминикану в феврале. Размещение в отеле категории четыре звезды на десять ночей обойдется 187 тысяч рублей для двух отдыхающих. Пятизвездочные гостиницы обойдутся туристам дороже — минимум в 210 тысяч рублей.