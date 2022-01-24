Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Доминикану в феврале

Эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам оптимальную стоимость путевок в Доминикану в феврале. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что по итогам 11 месяцев 2021 года (с января по ноябрь) страна приняла 128,6 тысячи отечественных туристов. Это 24,8 процента от всех путешественников, прибывших в Доминиканскую республику за этот период — то есть каждый четвертый иностранец в стране оказался из России.

Так, стоимость размещения в отеле категории четыре звезды на десять ночей с вылетом в феврале составит 187 тысяч рублей для двух отдыхающих. Пятизвездочные гостиницы обойдутся туристам дороже. Например, Impressive Punta Cana предлагает туры от 210 тысяч рублей на двоих на десять ночей.

«Продажи идут бойко и глубина есть, что нехарактерно для большинства зимних направлений сейчас», — заявил руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов и добавил, что россияне позволяют себе бронировать путевки в Доминикану заранее, поскольку правила въезда в республику не только лояльны, но и относительно стабильны, не подвергаются частым корректировкам.

Ранее в январе сообщалось, что в период новогодних праздников с 31 декабря по 7 января россияне потратили 1,4 миллиарда рублей на путешествия. Первое место по объему потраченных средств заняли ОАЭ — 300 миллионов рублей. На втором месте разместились Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий, где туристы потратили 147 миллионов рублей.

