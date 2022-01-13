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Траты россиян на новогодние путешествия превысили миллиард рублей

ВТБ: с 31 по 7 января российские туристы потратили 1,4 миллиарда рублей на путешествия

Фото: Shutterstock

В период новогодних праздников с 31 декабря по 7 января россияне потратили 1,4 миллиарда рублей на путешествия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы банка ВТБ.

По данным аналитиков, это превысило прошлогодние показатели в 2,6 раза, а общее количество транзакций выросло в 2,3 раза.

Первое место по объему потраченных средств заняли Объединенные Арабские Эмираты — 300 миллионов рублей. На втором месте разместились популярные тропические курорты: Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий, где клиенты сервиса потратили 147 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров Турция — там россияне приобрели туристические услуги на сумму 110 миллионов рублей.

Кроме того, в десятку направлений вошли Италия, Белоруссия, Франция, Испания, Египет, Таиланд и Венгрия. Отмечается, что самой большой статьей расходов для россиян стало проживание в гостиницах.

Ранее в январе эксперты туроператора Space Travel выяснили, что наиболее дорогой путевкой, которую покупали россияне в 2021 году, стал тур на Мальдивы для троих человек. Путешественники заплатили 17,2 миллиона рублей за 12 дней проживания в двух отелях премиум-класса, романтический ужин на побережье, дополнительные услуги на курорте, а также индивидуальное сопровождение туристов по прилету и обратно.

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Мария Гейн
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