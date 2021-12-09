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Самый дорогой тур россиян в 2021 году обошелся по цене квартиры в центре Москвы

Space Travel: тур на Мальдивы для троих россиян зимой обошелся в 17,2 миллиона рублей

Фото: Pixabay

Самый дорогой тур россиян в 2021 году обошелся в 17,2 миллиона рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно стоимости однокомнатной квартиры в центре Москвы. Об этом стало известно из пресс-релиза российского оператора Space Travel, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Рейтинг самых дорогих туров, реализованных компанией в 2021 году, возглавила путевка на Мальдивы для группы из трех человек. Отмечается, что 12-дневный отдых на одном из островов в зимние даты обошелся в 17,2 миллиона рублей — в эту стоимость вошло проживание в двух отелях премиум-класса, романтический ужин на побережье, дополнительные услуги на курорте и индивидуальное сопровождение туристов по прилету и обратно.

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Второе место по цене и продолжительности занял индивидуальный 364-дневный тур в Объединенные Арабские Эмираты, организованный для одной российской пары. Стоимость данного предложения составила 14,5 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга получил 35-дневный тур для трех человек на Мальдивы за 11,2 миллиона рублей.

Также в список попали и другие направления, такие как Сейшельские острова, Мексика и Маврикий. В среднем россияне платили за премиальный отдых от 4,9 до 8,3 миллиона рублей.

Ранее в ноябре была раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета. Так, самым затратным в октябре стал перелет бизнес-классом из Москвы в Мале за 325 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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