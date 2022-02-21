«Дикие карты» создателя «Игры престолов» станут комиксами

Издательство Marvel выпустит серию комиксов по антологии американского писателя Джорджа Мартина «Дикие карты» (Wild Cards World). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вместе с Мартином над комиксами по «Диким картам» также будут работать сценарист «Доктора Кто» Пол Корнелл и художник Майкл Хоторн. Первый выпуск выйдет 1 июня.

«Мои поклонники, вероятно, в курсе, что «Дикие карты» занимают особое место в моем сердце. Поэтому иметь честь объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается создать повествование с самого начала в виде комикса, приносит мне бесконечную радость», — поделился создатель серии книг «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов».

«Дикие карты» — серия сборников рассказов о супергероях, которую начали писать в 1986 году. Мартин был одним из главных ее авторов, но в ней участвовали и другие фантасты. Действие многотомного романа происходит в альтернативной реальности после Второй мировой войны. По сюжету на Земле распространяется загадочный вирус, уничтоживший большую часть человечества. Выжившие делятся на два вида — изуродованных вирусом «джокеров» и «тузов», которые сохранили свой облик и получили сверхспособности.