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Россиянам назвали стоимость отдыха за рубежом на майские праздники

Турция названа самым популярным у россиян направлением для поездок на майские праздники

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турцию назвали самым популярным зарубежным направлением для путешествий россиян на майские праздники. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов туротрасли, около половины бронирований туров (45 процентов) с заездами с 29 апреля по 8 мая приходится на Турцию. Второе место среди направлений для отдыха в организованном сегменте занял Египет, третье — ОАЭ. В топ-5 востребованных среди россиян стран также вошли Доминикана и Кипр.

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Стоимость недельного отдыха в Турции для семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка, с вылетом в начале мая и проживанием в пятизвездочном отеле с питанием по системе «все включено» начинается от 77 тысяч рублей, в Египте — от 133 тысяч, в ОАЭ — от 152 тысяч.

Поездка в Доминикану на семь дней с вылетом 29 апреля и проживанием в отеле категории пять звезд обойдется семье в 262 тысячи рублей, отпуск на Кипре на аналогичных условиях — от 160 тысяч.

Ранее в феврале исполнительный директор Ассоциации туроператооов России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила россиян о росте цен на отдых в период майских праздников до 30-50 процентов. По ее словам, подорожание поездок может спровоцировать окончание программ раннего бронирования отдыха.

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Валентина Процкова
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