Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам предсказали рост стоимости поездок на майские праздники в два раза

Глава АТОР Ломидзе сообщила о повышении цен туров на майские праздники на 30-50 процентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Цены на отдых в период майских праздников могут вырасти на 30-50 процентов. О двукратном увеличении стоимости россиян предупредила исполнительный директор Ассоциации туроператооов России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Как сообщила Ломидзе, подорожание поездок может спровоцировать окончание программ раннего бронирования отдыха. «Абсолютно очевидно, что буквально с первых чисел апреля стоимость отдыха на майские праздники и на лето по завершении этих акций увеличится минимум на 30 процентов, а на некоторых направлениях, может быть, даже на 50 процентов», — предсказали повышение цен туров в два раза в АТОР.

Материалы по теме:
«Это похоже на тюрьму» Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
«Это похоже на тюрьму»Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
8 февраля
«Реальное быдло» Авторские туры от блогеров вскружили голову россиянам. Что они скрывают за красивой картинкой?
«Реальное быдло»Авторские туры от блогеров вскружили голову россиянам. Что они скрывают за красивой картинкой?
13 февраля

По оценкам главы АТОР, если сейчас средняя стоимость недельных туров за рубеж на двоих по акции раннего бронирования с размещением в четырехзвездочном отеле составляет от 70-80 тысяч рублей, то цена аналогичного тура в апреле может повыситься до 100 тысяч рублей.

Ломидзе добавила, что в настоящий момент россияне активно покупают туры на майские праздники как на внутренние, так и на зарубежные направления. Тем не менее, для заграничных путешествий фактор увеличения стоимости более значимый — по мнению АТОР, на отечественных курортах скачка цен не ожидается.

Ранее в феврале сообщалось, что российские путешественники начали активно бронировать места в отелях Крыма на майские праздники и предстоящий летний сезон. Так, в санаториях полуострова отметили, что туристы раскупают самые ходовые одноместные и двухместные номера на летние месяцы и сентябрь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Фигуристка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото
Сайт МИД России стал недоступен
У летучих мышей нашли опасные для человека коронавирусы
За мошенничество с квартирами пенсионеров задержана банда черных риелторов
Зеленский заявил о ненужности иностранных войск на Украине
Госдепартамент отреагировал на высылку заместителя посла США из России
Россиянам предсказали рост стоимости поездок на майские праздники в два раза
Тарасова описала четвертое место Валиевой фразой «убили девочку»
Украинская полиция допустила провокации против российских дипмиссий
Байден заявил о проведении Россией операции под чужим флагом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.