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Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Крыма в летнем сезоне

Российские туристы активно бронируют места в санаториях Крыма на лето и сентябрь

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Российские путешественники начинают активно бронировать места в отелях Крыма на майские праздники и предстоящий летний сезон. Об этом рассказали E1.RU представители туристической сферы.

Так, в санаториях полуострова отметили, что туристы начинают раскупать самые ходовые одноместные и двухместные номера на летние месяцы и сентябрь. Также на повышенный спрос влияют разнообразные акции и программы скидок — эксперты предупредили, что уже в середине весны может появиться дефицит мест на майские праздники.

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Тем не менее лидерами по объемам бронирований летнего отдыха у россиян остаются Турция и Египет, после них идут Краснодарский край и Крым. По мнению специалистов, успешность сезона для Крыма будет зависеть от ограничений на въезд в зарубежные страны и эпидемиологической обстановки в мире.

«Я не вижу зависимости бронирования отдыха от политической обстановки, особенно долгосрочных продаж на майские праздники или на лето. Гораздо сильнее влияет пандемийная неопределенность, хотя она может сыграть для российских туроператоров как негативную, так и позитивную роль», — дала прогноз исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее в феврале эксперты туристической отрасли раскрыли отечественным туристам цены на отдых в предстоящем летнем сезоне на российских курортах и предупредили о повышении цен. Так, отпуск в Краснодарском крае подорожал на 5 процентов, в Крыму — на 9 процентов, а в Калининградской области — на 33 процента.

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Дарья Рыбак
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