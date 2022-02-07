Раскрыты цены на летний отдых на российских курортах

Эксперты туристической отрасли раскрыли отечественным туристам цены на отдых в предстоящем летнем сезоне на российских курортах и предупредили о повышении цен. Информация об этом появилась на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Отпуск в Краснодарском крае подорожал на 5 процентов, в Крыму — на 9 процентов, а в Калининградской области — на 33 процента.

Снять квартиру на Балтийском море летом 2022 года можно в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. В Краснодарском крае стоимость проживания в отеле или апартаментах составит минимум 2,8 тысячи рублей, в Крыму — 3,6 тысячи. Согласно данным сервиса, на предстоящий сезон уже забронировано 74 процента номерного фонда гостиниц Краснодарского края и 62 процента — в Крыму.

При этом отмечается, что наиболее популярны курорты Кубани и Крыма для семейного отпуска — 43 процента бронирований поступают от семейных туристов. При этом 26 процентов мам с детьми больше предпочитают отдыхать в Анапе, Сочи и Геленджике. В Калининградской области провести летний отдых планируют 33 процента российских семей и пар.

Ранее в феврале руководитель Ростуризма Зарина Догузова назвала самые популярные направления для путешествий внутри страны среди россиян в 2021 году. Глава ведомства отметила, что самыми востребованными оказались Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крым, Краснодарский край и Кавминводы.