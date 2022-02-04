Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова назвала самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян в 2021 году. Ее слова приводят «Известия».

Догузова отметила, что самыми популярными оказались Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крым, Краснодарский край и Кавминводы. По ее словам, среди граждан появился устойчивый тренд на диверсификацию направлений. Она отметила, что люди хотят пробовать новое и открывают для себя другие регионы. «Поэтому у нас очень хорошие цифры по Калининградской и Нижегородской областям, Татарстану, Мурманской области, Камчатке», — сказала она.

Руководитель Ростуризма также добавила, что 2021 год для внутреннего туризма был намного успешнее, чем 2020-й. По ее словам, в текущем году планируется сохранить темп. «Думаю, что произойдет полное восстановление внутреннего туризма», — отметила она.

Премьер России Михаил Мишустин утвердил программу развития туризма в стране до 2030 года. Ее основными целями являются развитие современной инфраструктуры для отрасли, поддержка деловых и общественных инициатив по туризму, а также создание безопасной и комфортной среды для поездок по стране.

