Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ДНР заявила о взрыве на складе ракетно-артиллерийского вооружения

В ДНР заявили, что украинская диверсионная группа подорвала склад вооружения

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Штаб территориальной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что украинская диверсионная группа подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции. Информация опубликована на сайте Министерства госбезопасности ДНР.

Как утверждают в Донецке, около 08:10 утра «в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника, в результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения». Диверсанты попытались выйти на границу ДНР и России. В данный момент идет бой между ними и Народной милицией ДНР.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. Позже в ДНР и ЛНР была объявлена мобилизация и эвакуация мирного населения в Россию.

Между тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что у Киева нет планов наступать на Донбасс. По его словам, наступление приведет к многочисленным жертвам среди мирных жителей, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль подтвердил посвященный Украине телефонный разговор Путина и Макрона
Покупку жилья задумали упростить для одной категории россиян
Обороты похоронного бизнеса в России рекордно выросли
В ВОЗ оценили ситуацию с распространением омикрона в Москве
В РЖД анонсировали запуск двух новых поездов для путешествий по России
Диетолог предупредил о ведущих к ожирению «опасных» фруктах
Напавшего на советского композитора россиянина задержали по горячим следам
Российские войска покинут Белоруссию только при «объективной необходимости»
Цыгане избили россиянку из-за просьбы вернуть ей украденный телефон
США обвинили Россию в составлении «расстрельных списков» украинцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.