ДНР заявила о взрыве на складе ракетно-артиллерийского вооружения

Штаб территориальной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что украинская диверсионная группа подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции. Информация опубликована на сайте Министерства госбезопасности ДНР.

Как утверждают в Донецке, около 08:10 утра «в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника, в результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения». Диверсанты попытались выйти на границу ДНР и России. В данный момент идет бой между ними и Народной милицией ДНР.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. Позже в ДНР и ЛНР была объявлена мобилизация и эвакуация мирного населения в Россию.

Между тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что у Киева нет планов наступать на Донбасс. По его словам, наступление приведет к многочисленным жертвам среди мирных жителей, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются.