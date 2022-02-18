Главком украинской армии заявил об отсутствии плана наступления на Донбасс

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что у армии страны нет плана наступать на Донбасс. Его обращение размещено в Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Он отметил, что заявления о якобы наступлении украинской армии и «силовом сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности», и что власти страны не планируют подобное. «Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации нашего народа и территорий — политико-дипломатический», — подчеркнул Залужный.

Главком указал, что наступление обязательно приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются. В свою очередь, ВСУ реагируют только в случае угрозы жизни личного состава или мирных жителей и «не стреляют по жилым районам», говорит Залужный.

Также он опроверг и информацию о якобы диверсантах, которые планировали подорвать емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. Об этом ранее утверждала Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.

18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения на территорию Ростовской области России. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.