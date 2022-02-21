Дональд Гловер и создатели «Атланты» столкнулись с проявлением расизма в Лондоне

Создатель сериала «Атланта» Дональд Гловер и его команда столкнулись с проявлением расизма во время съемок в Лондоне. Об этом сообщает Insider.

Сценарист и брат Дональда Гловера Стивен Гловер рассказал о расистских высказываниях местных жителей. Он вспомнил, что однажды ночью к ним подошла группа людей и попыталась узнать, можно ли выпить поблизости. Один из незнакомцев сказал, что кинематографисты якобы могут ворваться в любой бар, так как носят с собой молотки.

«Имейте в виду, что все сценаристы "Атланты" — чернокожие. И он намекает, что у всех нас есть молотки, и мы можем просто вломиться в это место», — отметил Стивен Гловер.

По его словам, группа мужчин продолжала разжигать конфликт. Один из них заявил: «Вы, ребята, черные, вы были в тюрьме и занимаетесь такими вещами».

Сценарист вспомнил, что позднее с его командой произошел еще один неприятный инцидент. Они стояли на улице и разговаривали с женщиной, которую только что встретили. В какой-то момент к ней подбежал мужчина и увел ее со словами: «Беги. Они собираются изнасиловать тебя».

Дональд Гловер вспомнил, что женщина извинилась за то, что их разговор прервали подобным образом. Создатель «Атланты» отметил, что они вместе с командой находились в недоумении из-за случившегося.