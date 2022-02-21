МВД показало видео задержания торговцев данными в роскошном особняке

МВД показало видео задержания группировки торговцев данными. Ролик в понедельник, 21 февраля, публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как спецназ проникает на территорию роскошного особняка и врывается во внутренние помещения. Сотрудники ломают двери, обследуют этаж за этажом и в одной из комнат скручивают лежащего на диване предполагаемого участника преступного бизнеса. В ходе обысков было обнаружено и изъято 24 золотых слитка весом по 100 граммов каждый, три автомобиля премиум-класса и 12 миллионов рублей.

По данным полиции, подозреваемые создали в интернете площадки, на которых осуществлялась покупка и продажа персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, номеров социального страхования граждан, проживающих за рубежом, а также доступов к серверам по протоколу удаленного рабочего стола.